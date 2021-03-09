Гвардиола: нам нужно ещё 6-7 побед для того, чтобы выиграть АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о задаче «горожан» на оставшиеся матчи АПЛ сезона-2020/2021.
«В последнем матче мы уступили «Манчестер Юнайтед», но наша главная цель – выиграть чемпионат. Для этого нам нужно одержать ещё 6-7 побед в оставшихся 10 матчах. В то же время соперникам придётся выиграть все матчи и рассчитывать на наши осечки.
Нам нужно 6-7 побед для того, чтобы выиграть АПЛ, поэтому мы нацелены победить уже в следующем матче», – приводит слова Гвардиолы AS.
«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» (54) — на одиннадцать очков.
Гвардиола — о матче с «МЮ»: это футбол. Иногда случаются такие матчи. Поздравляю соперника
Рекомендуем вам
- 9 марта 2021
-
00:55
-
00:53
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:24
-
00:22
-
00:08
- 8 марта 2021
-
23:54
-
23:46
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:23
-
22:22
-
22:13
-
22:05
-
22:03
-
21:54
-
21:54
-
21:52
-
21:30
-
21:29
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам