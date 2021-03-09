Гвардиола: нам нужно ещё 6-7 побед для того, чтобы выиграть АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о задаче «горожан» на оставшиеся матчи АПЛ сезона-2020/2021.



«В последнем матче мы уступили «Манчестер Юнайтед», но наша главная цель – выиграть чемпионат. Для этого нам нужно одержать ещё 6-7 побед в оставшихся 10 матчах. В то же время соперникам придётся выиграть все матчи и рассчитывать на наши осечки.



Нам нужно 6-7 побед для того, чтобы выиграть АПЛ, поэтому мы нацелены победить уже в следующем матче», – приводит слова Гвардиолы AS.

«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» (54) — на одиннадцать очков.