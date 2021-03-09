Гильерме отреагировал на победу «Локомотива» над тульским «Арсеналом»

35-летний вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на победу «железнодорожников» в матче 21-го тура чемпионата России над тульским «Арсеналом» на выезде со счётом 3:0.
«Третья подряд. Спасибо всем, кто был с нами! Продолжаем...» — гласит пост Гильерме в «Инстаграме».
Для Гильерме это была 18-я игра в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, в которой он в 9-й раз отстоял на ноль. По этому показателю он является лидером чемпионата. Всего с учётом всех турниров на счету 35-летнего голкипера 26 матчей, в которых он пропустил 32 мяча и отстоял на ноль 11 случаях.
«Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Арсенал» (14) продолжает находиться в зоне вылета, на 15-й строчке.
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