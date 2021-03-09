Очередной забитый мяч Лингарда – в обзоре встречи «Вест Хэма» с «Лидсом»

Вчера, 8 марта, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся заключительный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 20-й минуте защитник «павлинов» Люк Эйлинг нарушил правила в своей штрафной, свалив полузащитника «Вест Хэма» Джесси Лингарда, за что судья незамедлительно назначил пенальти. Вратарь гостей Иллан Меслье угадал направление одиннадцатиметрового удара, но первым на добивание успел именно Лингард и переправил мяч в ворота.

А на 28-й минуте защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Крэйг Доусон сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч точно в цель.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию обзор встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

«Вест Хэм» в 27 матчах набрали 48 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (35) — на 11-м месте.