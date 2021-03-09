Вальдемар Антон отказался переходить в «Зенит»

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон мог перебраться в один из клубов Российской Премьер-Лиги.
Как сообщает Fussballtransfers.com со ссылкой на Sky, в последние недели с футболистом связался «Зенит». Сине-бело-голубые были заинтересованы в его приглашении в летнее трансферное окно, однако Вальдемар ответил отказом. Утверждается, что он не намерен переезжать в Россию.
Антон является гражданином Германии, а родился в Узбекистане. За «Штутгарт» выступает с 2020 года, до этого играл за «Ганновер 96». В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, отдал 1 голевой пас и получил 2 жёлтые карточки.
В декабре прошлого года «Чемпионат» сообщал об интересе «Зенита» к другому футболисту «Штутгарта», вингеру Николасу Гонсалесу.
- 9 марта 2021
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