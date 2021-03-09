Вальдемар Антон отказался переходить в «Зенит»

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон мог перебраться в один из клубов Российской Премьер-Лиги.



Как сообщает Fussballtransfers.com со ссылкой на Sky, в последние недели с футболистом связался «Зенит». Сине-бело-голубые были заинтересованы в его приглашении в летнее трансферное окно, однако Вальдемар ответил отказом. Утверждается, что он не намерен переезжать в Россию.



Антон является гражданином Германии, а родился в Узбекистане. За «Штутгарт» выступает с 2020 года, до этого играл за «Ганновер 96». В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, отдал 1 голевой пас и получил 2 жёлтые карточки.



В декабре прошлого года «Чемпионат» сообщал об интересе «Зенита» к другому футболисту «Штутгарта», вингеру Николасу Гонсалесу.

«Зенит» может купить аргентинца за 30 млн евро. Кто такой Николас Гонсалес Может, этот парень поможет петербургскому клубу решить задачу выхода из группы Лиги чемпионов?