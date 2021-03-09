«Арсенал» нацелился на защитника «Марселя»

Левый защитник «Марселя» Жордан Амави может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 27-летнего француза заинтересован лондонский «Арсенал», информирует Le10Sport.

Действующий контракт Амави с «Марселем» рассчитан до июня 2021 года, а переговоры сторон о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. Так, ближайшим летом Джордан может стать свободным агентом и присоединиться к другому клубу на бесплатной основе.

«Арсенал» видит в Амави сменщика для Кирана Тирни, который сейчас занимает позицию левого латераля в основном составе практически на безальтернативной основе.

В сезоне-2020/2021 Амави провёл за «Марсель» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость Джордана в € 10 млн.