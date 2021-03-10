Хватит критиковать Галицкого и как уйти Гончаренко из ЦСКА – новый выпуск «Наш Чемп»

Всем привет! Наверняка смотрели футбол в выходные или хотя бы слышали про разгромную победу «Спартака», совсем потухший «Зенит» и поддержку Мурада Мусаева от «Краснодара».
Журналисты «Чемпионата» Евгений Марков и Андрей Панков снова говорят про наш чемпионат – в чём прибавил Смолов и будут ли его продавать, почему игроки хотят к Слуцкому и почему конкуренция в РПЛ совсем не миф.
Познаём наш футбол и вселенную РПЛ – в девятом выпуске подкаста «Наш Чемп»!
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Таймкоды помогут найти главное:
00:00 – РПЛ, ты просто супер! Спасибо Денису Макарову!
3:11 – «Зениту» совсем плохо – пора радикально меняться;
6:00 – Глобальная тренерская перестройка РПЛ. Гончаренко туда же?
14:50 – Макаров выбрал «Рубин», а не ЦСКА. Там действительно рок?
20:05 – Колхозная победа «Спартака» со счётом 6:1. Что?
22:14 – «Краснодар» в яме, но клуб за Мусаева до конца!
29:38 – Смолов вернулся, и «Локомотив» вместе с ним;
33:53 – «Арсенал» в зоне вылета и все остальные.
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