Эрлинг Холанд прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в четвертьфинал ЛЧ

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала дортмундский клуб по сумме двух матчей обыграл «Севилью» (3:2 на выезде и 2:2 дома).

«Сумасшедшая игра и безумная, потрясающая итоговая победа. Очень рад, что мы прошли дальше. Тяжёлая игра. Я очень устал, но рад, что мы сыграем в следующем раунде. Мы знали, что они будут атаковать, но после того, как мы забили, им надо было забивать трижды. 1:0 в нашу пользу после первого тайма — хороший результат, да и сам гол получился неплохим. Я не забил первый пенальти, но если бы голкипер стоял на линии, я бы забил так же, как сделал это со второй попытки. Я немного нервничал во время исполнения второго 11-метрового, но знал, что второй гол очень нужен нам», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.

Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Севилья» завершила своё выступление в турнире.