Пирло объяснил, почему Роналду и Рабьо отвернулись в стенке

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло почему нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Адриен Рабьо отвернулись в стенке, когда забивался решающий мяч «Порту».
«Обычно мы выбираем игроков, стоящих в стенке. Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Возможно, Роналду и Рабьо посчитали, что до ворот слишком далеко и удар не будет опасным. Это ошибка, обычно такие оплошности мы не совершаем, но игроки не осознали всю опасность ситуации, поэтому мы пропустили», — цитирует Пирло Football Italia.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.
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