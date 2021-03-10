Известный блогер и комментатор Василий Уткин отреагировал на вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов.



«Пирло проиграл «Порту» в 1/8, но мы ведь воспринимаем его как молодого тренера. Отчасти так и есть, хотя молодой тренер сегодня — это Нагельсманн или Тедеско. А Пирло, на самом деле, практически ровесник Сержиу Консейсау, который его сегодня выбил.



Пирло наверняка может тренировать. Но пример — Консейсау, который занимался этим со своих 38 лет практически, до того ещё учился, Португалия — родина самой современной в данный момент концепции игры, она называется тактическая периодизация… Учиться надо всё же.



Кстати, в футбольной карьере Пирло признание тоже пришло далеко не сразу, и, кстати, совсем не на той позиции, которая ясно виделась в юношестве. Может и сейчас ещё не все потеряно. Может такая судьба у Пирло. Что точно — без школы, без практики тренером на низших уровнях Консейсау никогда бы не получил приглашения возглавить «Порту». Учиться надо не в плей-офф ЛЧ», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Андреа Пирло прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов