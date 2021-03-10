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Маркос Акунья: если бы можно было что-то поменять, переиграл бы первый матч с «Боруссией»

Маркос Акунья: если бы можно было что-то поменять, переиграл бы первый матч с «Боруссией»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Севильи» Маркос Акунья прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала.

Во втором матче «шмели» на своём поле сыграли с испанской командой вничью (2:2). В первой игре, которая прошла в Испании, дортмундцы одолели соперника со счётом 3:2. Главным героем обоих матчей стал нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, оформивший по дублю в каждом из них.

«Мы ехали за другим результатом и боролись до конца. Знали, что это будет трудная игра и нам надо будет выложиться на все сто. Главное, что мы не сдавались. Если бы можно было что-то поменять в прошлом, то я бы переиграл наш первый матч дома», — цитирует Акунью пресс-служба УЕФА со ссылкой на клубное телевидение «Севильи».

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