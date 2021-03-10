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Игорь Акинфеев тренируется и сможет сыграть с тульским «Арсеналом»

Игорь Акинфеев тренируется и сможет сыграть с тульским «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев тренируется с командой и отправится в Тулу на матч 22-го тура с «Арсеналом», сообщает Bobsoccer.

Напомним, 25 февраля появилась информация, что Акинфеев, а также защитник ЦСКА Игорь Дивеев заразились коронавирусом. Клуб впоследствии выступил с заявлением, в котором не стал опровергать информацию об инфекции, сообщив лишь, что голкипер «почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ». При этом про Дивеева в комментарии ничего не говорилось.

Позднее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о разговоре с Акинфеевым. По его словам, Игорь заверил, что «ничего серьёзного нет» и что он «просто замёрз в кубковом матче».

ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42).

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