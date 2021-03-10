Сотрудник «Порту»: мы отомстили итальянским ворам, отомстили свинье Роналду
Сотрудник «Порту» и директор стадиона «Драгау» Фернандо Сауль в социальных сетях неуважительно отозвался о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезон-2020/2021.
«Мы отомстили итальянским ворам, отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау». Какой успех, это «Порту»! Жду видео от Долорес и от других членов его беззубой семьи», — приводит текст сообщения Сауля Record.
Напомним, «Порту» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, несмотря на удаление на 54-й минуте ответного матча. Счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли дальше благодаря двум голам в гостях. Соперник «драконов» на стадии 1/4 финала будет определён по итогам жеребьёвки.
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