Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» сделала официальное предложение о трансфере Серхио Агуэро

«Барселона» сделала официальное предложение о трансфере Серхио Агуэро
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает TyC Sports.

По информации источника, официальное предложение о трансфере Агуэро сделала «Барселона». Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта надеется укрепить состав соотечественником форварда Лионеля Месси, чтобы убедить аргентинца остаться в команде.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов он провёл 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола.

Лапорта ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в «Барселоне»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021