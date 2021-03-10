«Барселона» сделала официальное предложение о трансфере Серхио Агуэро
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает TyC Sports.
По информации источника, официальное предложение о трансфере Агуэро сделала «Барселона». Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта надеется укрепить состав соотечественником форварда Лионеля Месси, чтобы убедить аргентинца остаться в команде.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов он провёл 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола.
Лапорта ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в «Барселоне»
Рекомендуем вам
- 10 марта 2021
-
18:19
-
18:17
-
18:02
-
17:59
-
17:50
-
17:38
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:53
-
16:31
-
16:26
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:47
-
15:18
-
15:13
-
14:58
-
14:31
-
14:27
-
14:08
-
14:03
-
13:53
-
13:29
-
13:13
-
12:58
-
12:42
-
12:21
-
12:11
-
12:04
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам