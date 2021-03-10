Моуринью: Бэйл не может играть по 90 минут в каждом матче

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» рассказал об отношениях с нападающим Гаретом Бэйлом.
«У нас с Гаретом сложилось очень хорошее общение. Думаю, он мне доверяет. На данном этапе мы вместе решаем, что делать. Во время матча с «Кристал Пэлас» резервный рефери раздражался из-за того, что мы с Бэйлом много общались. Я спрашивал: «Сыграешь ещё 10 минут? 20 минут?» Сейчас Бэйл в хорошей форме. Думаю, у нас с Гаретом отличные отношения, и, конечно, я бы хотел, чтобы он играл по 90 минут в каждом матче, но он не может», — приводит слова Моуринью Goal.com.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Динамо» З состоится завтра, 11 марта, в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.
- 10 марта 2021
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