Моуринью: Бэйл не может играть по 90 минут в каждом матче

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» рассказал об отношениях с нападающим Гаретом Бэйлом.



«У нас с Гаретом сложилось очень хорошее общение. Думаю, он мне доверяет. На данном этапе мы вместе решаем, что делать. Во время матча с «Кристал Пэлас» резервный рефери раздражался из-за того, что мы с Бэйлом много общались. Я спрашивал: «Сыграешь ещё 10 минут? 20 минут?» Сейчас Бэйл в хорошей форме. Думаю, у нас с Гаретом отличные отношения, и, конечно, я бы хотел, чтобы он играл по 90 минут в каждом матче, но он не может», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Динамо» З состоится завтра, 11 марта, в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.