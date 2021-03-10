«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон». Команды на двоих забили 7 мячей

В Манчестер на стадионе «Этихад» состоялся вынесенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 5:2.



На 15-й минуте голкипер гостей Алекс Маккарти среагировал на удар Филипа Фодена в упор, но первым на добивании оказался Кевин Де Брёйне и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

Видео первого гола в матче «Ман Сити» — «Саутгемптон»

Через девять минут защитник «Сити» Эмерик Лапорт в собственной штрафной прихватил за футболку Янника Вестергорда, за что судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус.

Видео гола Джеймса Уорд-Прауса

На 40-й минуте грубейшую ошибку на своей половине поля допустил нападающий гостей Че Адамс, который решил сделать поперечный пас с правого на левый фланг и выложил мяч точно на ногу Рияда Мареза. Алжирец дошёл до штрафной и на исполнение аккуратно пробил в дальний нижний угол.

Видео первого гола Рияда Мареза в матче

Ещё до перерыва, на третьей добавленной минуте, полузащитник Илкай Гюндоган оказался самым расторопным на добивании и увеличил преимущество хозяев.

Видео гола Илкая Гюндогана

На 55-й минуте Рияд Марез принял мяч в центре штрафной, развернулся, выдержал паузу и пробил точно в ближний угол ворот.

Видео второго гола Рияда Мареза

Через минуту гости сократили отставание — у полузащитника Стюарта Армстронга не получился удар из пределов штрафной, но мяч отскочил к Че Адамсу, который и переправил его в ворота.

Видео гола Че Адамса

А на 59-й минуте защитник «горожан» Кайл Уолкер справа выполнил силовой пас к радиусу штрафной, где Фил Фоден обработал мяч для Кевина Де Брёйне, который по центру продвинулся вперёд и низом направил мяч в ворота.

Видео второго гола Кевина Де Брёйне в сегодняшнем матче

«Манчестер Сити» в 29 матчах набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.