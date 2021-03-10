Сайт для взрослых предложил спонсорский контракт «Интеру»
Миланский «Интер» получил предложение от владельцев сайта для взрослых Stripchat, сообщает Football Italia.
Итальянскому клубу предложили спонсорское соглашение, по которому «нерадзурри» будут получать € 23 млн в год. Сообщалось, что «Интер» ищет нового партнёра, который сможет давать клубу € 30 млн в год — именно на эту сумму у миланцев был контракт с титульным спонсором Pirelli.
Владельцы «Интера», китайская компания Suning, также ищет подходящих спонсоров. Компания нуждается в денежном вливании в размере € 200 млн.
Stripchat — сайт для взрослых, где можно бесплатно вести трансляции с веб-камеры в прямом эфире. По данным SimilarWeb, сайт посещают в среднем около 240 млн человек в месяц. Сайт был запущен в 2016 году.
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