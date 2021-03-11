«Зенит» представил новый клубный автобус
Петербургский «Зенит» опубликовал на YouTube-канале видео, в котором показал новый клубный автобус.
«Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновлённые многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами. Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнажённые клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России.
Болельщики смогут увидеть новый автобус «Зенита» уже в ближайшую субботу — лайнер с новой ливреей доставит команду на матч с грозненским «Ахматом», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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