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«Зенит» представил новый клубный автобус

«Зенит» представил новый клубный автобус
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» опубликовал на YouTube-канале видео, в котором показал новый клубный автобус.

«Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновлённые многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами. Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнажённые клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России.

Болельщики смогут увидеть новый автобус «Зенита» уже в ближайшую субботу — лайнер с новой ливреей доставит команду на матч с грозненским «Ахматом», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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