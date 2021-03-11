Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет «РБ Лейпциг» из Лиги чемпионов от «Ливерпуля»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Ливерпулем» в 1/8 финала (0:2, 0:2).
«Мы сегодня сыграли недостаточно хорошо, как, впрочем, и по сумме двух матчей. Не хватало завершающего удара. Не вышло сыграть так же эмоционально, как это удавалось недавно и в чемпионате, и в Кубке. Может, мы немного перегорели. Второй тайм получился получше, но моментов создали маловато.
Мои футболисты — такие же люди, как и все. Сегодня они не вышли на свой оптимальный уровень, потому и проиграли. Надо двигаться дальше. Погрустить немножко можно, но 20 часов спустя необходимо будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате с Кубком», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky.
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