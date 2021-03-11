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Хавбек «РБ Лейпциг» Форсберг: мы сыграли с «Ливерпулем» недостаточно хорошо

Хавбек «РБ Лейпциг» Форсберг: мы сыграли с «Ливерпулем» недостаточно хорошо
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг высказался о поражении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

В первой встрече немецкая команда проиграла с аналогичным счётом. При этом в обоих матчах по голу забили нападающие мерсисайдцев Садио Мане и Мохамед Салах. Общий счёт противостояния — 4:0 в пользу английского коллектива.

«В таких играх необходимо как можно раньше забить, чтобы над соперником довлел пропущенный мяч. Однако игра сложилась в пользу «Ливерпуля» — мы сыграли недостаточно хорошо», — цитирует Форсберга пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky.

Помимо «Ливерпуля», участие в четвертьфинале Лиги чемпионов себе обеспечили «Пари Сен-Жермен», «Порту» и дортмундская «Боруссия».

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