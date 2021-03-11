Шамкин: Дзюба смеётся над моей прической: «А что, «ананасом» можно играть?»

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о шутках со стороны форварда Артёма Дзюбы.



«Артём много помогает, на последней тренировке шутил, ха-ха. Мы в разных командах играли во время двусторонки, и в одном из моментов я сыграл головой, и сразу после этого мы забили. А Дзюба всё время смеётся над моей прической, поэтому и отреагировал на момент так: «А что, «ананасом» можно играть?»



Лидеры постоянно подсказывают — и в игре, и перед выходом на поле, и на тренировках. Это очень ценно — я внимательно вслушиваюсь в их слова, ведь они много играли и знают, что подсказывать и в каком моменте», — цитирует Шамкина «Спорт-экспресс».



«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте, сократив отставание от лидера.

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