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КДК отменил жёлтую карточку Фомина, Заболотный пропустит следующий тур

КДК отменил жёлтую карточку Фомина, Заболотный пропустит следующий тур
Футбол / РПЛ 0
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил жёлтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

В КДК решили, что предупреждение показано ошибочно, Об этом сказал глава комитета Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Жёлтая карточка была показана Фомину на 55-й минуте матча «Динамо» — «Тамбов» за срыв атаки, по мнению арбитра Евгения Кукуляка. Эта карточка могла бы стать для Фомина четвёртой в сезоне, из-за чего он пропустил бы матч со «Спартаком».

Также КДК отказал «Сочи» в удовлетворении заявления об отмене предупреждения Антону Заболотному, которое тот получил в матче с «Ростовом» за грубый фол в атаке. Заболотный пропустит следующий матч сочинцев – с «Локомотивом».

Ещё одно решение КДК — тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин дисквалифицирован на шесть матчей за умышленный толчок официального лица матча. Инцидент произошел во время матча молодёжного первенства против «Химок» 3 марта (0:1).

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