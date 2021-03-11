КДК отменил жёлтую карточку Фомина, Заболотный пропустит следующий тур

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил жёлтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.



В КДК решили, что предупреждение показано ошибочно, Об этом сказал глава комитета Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Жёлтая карточка была показана Фомину на 55-й минуте матча «Динамо» — «Тамбов» за срыв атаки, по мнению арбитра Евгения Кукуляка. Эта карточка могла бы стать для Фомина четвёртой в сезоне, из-за чего он пропустил бы матч со «Спартаком».



Также КДК отказал «Сочи» в удовлетворении заявления об отмене предупреждения Антону Заболотному, которое тот получил в матче с «Ростовом» за грубый фол в атаке. Заболотный пропустит следующий матч сочинцев – с «Локомотивом».

Ещё одно решение КДК — тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин дисквалифицирован на шесть матчей за умышленный толчок официального лица матча. Инцидент произошел во время матча молодёжного первенства против «Химок» 3 марта (0:1).