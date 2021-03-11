«Бавария» может пригласить Нагельсмана, если Флик уйдёт в сборную Германии

Мюнхенская «Бавария» рассматривает Юлиана Нагельсмана в качестве возможной замены Хансу-Дитеру Флику на посту главного тренера команды.



Нынешний наставник «Лейпцига» может перейти в стан действующего чемпиона Германии, если Ханс-Дитер Флик решит стать тренером сборной страны. Напомним, на этой неделе было объявлено, что Йоахим Лёв уйдёт с этого поста по окончании чемпионата Европы — 2020.



По информации 90min.de, Немецкий футбольный союз не собирается по собственной инициативе начинать переговоры с тренером, имеющим действующий контракт с клубом. Но если Флик сам выразит заинтересованность, тогда вероятность его ухода в сборную высока.



Как сообщает издание со ссылкой на Kicker, вероятность того, что Флик пойдёт на этот шаг, не так уж велики. Но при этом между ним и спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем сохраняется напряжённость в отношениях. Kicker называет возможным требование Фликом расторжения контракта летом ради сборной Германии.



Контракт Нагельсмана с «Лейпцигом» действует до 2023 года.