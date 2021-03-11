«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

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Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало матча — в 20:55 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Милан».

Матч обслужит бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья — Матей Юг.

«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов УЕФА. На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» переиграли «Реал Сосьедад». «Милан» занял первое место в турнирной таблице группы Н Лиги Европы, а в 1/16 финала оказался сильнее «Црвены Звезды».

Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале прошлого розыгрыша турнира победила миланский «Интер».