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Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А со «Специей»

Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А со «Специей»
Футбол / Италия 0

«Аталанта» опубликовала в «Твиттере» заявку команды на матч 27-го тура итальянской Серии А со «Специей». В список из 23 футболистов попали российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинские хавбеки Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.

Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мехле, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Гисланди, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.

«Аталанта» в 26 матчах набрала 49 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В матче 27-го тура бергамаскам предстоит встретиться со «Специей». Матч пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия), начало — в 22:45 по мск.

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