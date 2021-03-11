«Манчестер Юнайтед» открыл счёт в матче 1/8 финала ЛЕ с «Миланом»

«Манчестер Юнайтед» открыл счёт в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с «Миланом». Гол на 50-й минуте забил вышедший на замену 18-летний ивуарийский нападающий «красных дьяволов» Амад Диалло Траоре.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Милан».
Матч обслуживает бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья — Матей Юг.
«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов УЕФА. На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» переиграли «Реал Сосьедад». «Милан» занял первое место в турнирной таблице группы Н Лиги Европы, а в 1/16 финала оказался сильнее «Црвены Звезды».
Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале прошлого розыгрыша турнира победила миланский «Интер».
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