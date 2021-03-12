Серхио Рамос оценил возможность подписания «Реалом» Холанда или Мбаппе

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил мнение о возможно приглашении в «Королевский клуб» форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда или его коллеги по амплуа из французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Возможно, в силу текущих обстоятельств и сложившейся ситуации, сегодня, я думаю, «Реалу» было бы немного легче подписать Холанда, нежели Мбаппе. О Килиане говорят как о возможной замене Криштиану Роналду и Лионеля Месси, поэтому обстоятельства его возможного перехода более сложны.
Было бы неплохо укрепить «Реал» с помощью такой девятки, так Холанд, у которого есть то, чего нам не хватает — скорости, голода до побед, роста… Конечно, Мбаппе такой же качественный форвард, но договориться с Эрлингом будет намного проще», — приводит слова Рамоса Goal.
На счету 20-летнего Холанда 31 забитый мяч и 8 голевых передач в 29 встречах за «Боруссию» во всех турнирах, в то время как у 22-летнего Мбаппе – 26 голов и 9 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ».
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