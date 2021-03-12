Шварц: были удивлены отменой карточки Фомина. Это хорошая новость для «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», а также прокомментировал решение Российского футбольного союза отменить жёлтую карточку полузащитника Даниила Фомина, оставив в силе предупреждение защитника красно-белых Самуэля Жиго.
«Ожидаем упорную игру и знаем, насколько силён «Спартак». Подходим к матчу с таким же настроением, с каким играли с ними в прошлом матче.
Скандал с карточками? Мы были удивлены этой хорошей новостью. У нас была тренировка, и мы не наигрывали Фомина, а затем узнали, что можем на него рассчитывать. Что касается Жиго, это не моя забота, не буду комментировать эту ситуацию», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 13 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.
- 12 марта 2021
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