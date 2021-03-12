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Сандро Шварц: я фанат хоккея. Рад, что «Динамо» пробилось в четвертьфинал КХЛ

Сандро Шварц: я фанат хоккея. Рад, что «Динамо» пробилось в четвертьфинал КХЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос об успехах хоккейной команды бело-голубых после похода на один из её последних матчей.

Ранее динамовцы в четырёх из пяти матчей победили «Северсталь» в 1/8 финала плей-офф своей конференции Континентальной хоккейной лиги. В полуфинальной серии бело-голубым будет противостоять СКА.

«Я фанат хоккея, ходил на него в Германии. Рад, что «Динамо» пробилось в четвертьфинал КХЛ», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Шварц возглавил «Динамо» в прошлом году. Завтра, 13 марта, команде предстоит сыграть со «Спартаком». Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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