Сандро Шварц: я фанат хоккея. Рад, что «Динамо» пробилось в четвертьфинал КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос об успехах хоккейной команды бело-голубых после похода на один из её последних матчей.



Ранее динамовцы в четырёх из пяти матчей победили «Северсталь» в 1/8 финала плей-офф своей конференции Континентальной хоккейной лиги. В полуфинальной серии бело-голубым будет противостоять СКА.



«Я фанат хоккея, ходил на него в Германии. Рад, что «Динамо» пробилось в четвертьфинал КХЛ», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.



Шварц возглавил «Динамо» в прошлом году. Завтра, 13 марта, команде предстоит сыграть со «Спартаком». Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сандро Шварц: «Динамо» уважает «Спартак». Не стал бы говорить о страхе