Сергей Терехов: надеюсь, что потусторонние силы не будут вмешиваться в распределение мест

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал об ожиданиях от завершающего отрезка Российской Премьер-Лиги.



«Надеюсь, что концовка чемпионата пройдет в честной и интереснейшей борьбе. Что никакие потусторонние силы не будут вмешиваться в распределение мест. Мы в «Сочи», честно вам скажу, не думаем о будущих раскладах, а готовимся к каждой конкретной игре. Если отдаваться в ней на сто процентов, то в любом случае окажешься на том месте, которое заслужил», — цитирует Терехова «Матч ТВ».



В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграет с «Локомотивом». «Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Сочи» (37) – на четвёртом.

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