Нападающий «Крыльев Советов» Сергеев побил рекорд Панченко по результативности в ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев побил рекорд форварда Кирилла Панченко по результативности в ФНЛ.
«Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в минувшем туре побил рекорд результативности в одном сезоне, который установил форвард «Динамо» Кирилл Панченко в сезоне-2016/2017. В 34 матчах Панченко забил 24 гола. У Сергеева на данный момент 25 голов в 26 играх. Абсолютный рекорд принадлежит Руслану Мухамедшину из «Мордовии», который в удлиненном переходном сезоне-2011/2012 забил 31 гол в 50 матчах. У нападающего «Крыльев» впереди еще 13 туров, чтобы переписать книгу рекордов ФНЛ», — сообщает пресс-служба ФНЛ.
«Крылья Советов» за 29 матчей набрали 64 очка и сохранили за собой единоличное первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» (21) находится на 21-й позиции. Иван Сергеев (25 голов) упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров.
- 12 марта 2021
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