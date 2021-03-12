В «Спартаке» отреагировали на информацию об иске к клубу

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию, что акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к клубу.

«Клуб на данный момент не получал иска от АО «Капитальные активы», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку», следует из заявления в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы, зарегистрированного 11 марта.



Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Подробности претензий не уточняются. Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын и вице-президент компании Леонид Федун, который также является владельцем «Спартака».



«Спартак», набрав 38 очков в 21 туре, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше располагаются только ЦСКА (40) и действующий чемпион «Зенит» (42). Ближайший преследователь, «Сочи», отстаёт от красно-белых на одно очко.