Александр Головин может перейти в клуб из топ-6 чемпионата Испании

Полузащитником «Монако» Александром Головиным интересуется клуб из шестёрки лидеров испанской Примеры. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.

«Головин находится в шорт-листе испанского клуба для усиления позиции полузащитника», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что до сделки пока далеко. Стороны вернутся к обсуждению потенциального перехода ближе к летнему трансферному окну.

В сезоне-2020/2021 Головин провёл в составе «Монако» 14 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в € 19 млн. Александр был признан лучшим футболистом «Монако» в феврале.