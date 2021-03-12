Группа болельщиков ЦСКА идёт на матч с «Арсеналом» в Тулу пешком
В субботу, 13 марта, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» примет московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
Как информирует клубная пресс-служба ЦСКА, небольшая группа болельщиков «армейцев» идёт на матч в Тулу пешком.
«По дороге в Тулу наша медиа-группа встретила болельщиков, которые идут из Москвы на наш матч пешком!» — написала пресс-служба ЦСКА в своём «твиттере».
ЦСКА за 21 матч набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (42), замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (38). «Арсенал» (14) идёт в зоне вылета, на 15-м месте.
Игорь Акинфеев тренируется и сможет сыграть с тульским «Арсеналом»
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:34
-
18:25
-
18:06
-
18:05
-
17:48
-
17:47
-
17:27
-
17:16
-
16:58
-
16:51
-
16:50
-
16:49
-
16:41
-
16:30
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:37
-
14:20
-
14:17
-
14:03
-
13:54
-
13:53
-
13:37
-
13:13
-
13:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам