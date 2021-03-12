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Группа болельщиков ЦСКА идёт на матч с «Арсеналом» в Тулу пешком

Группа болельщиков ЦСКА идёт на матч с «Арсеналом» в Тулу пешком
Футбол / РПЛ 0

В субботу, 13 марта, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» примет московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Как информирует клубная пресс-служба ЦСКА, небольшая группа болельщиков «армейцев» идёт на матч в Тулу пешком.

«По дороге в Тулу наша медиа-группа встретила болельщиков, которые идут из Москвы на наш матч пешком!» — написала пресс-служба ЦСКА в своём «твиттере».

ЦСКА за 21 матч набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (42), замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (38). «Арсенал» (14) идёт в зоне вылета, на 15-м месте.

Игорь Акинфеев тренируется и сможет сыграть с тульским «Арсеналом»
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