Гвардиола раскритиковал состояние газона на домашнем стадионе «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность состоянием поля на домашнем стадионе «горожан» — «Этихад».



«Сотрудники нашего стадиона много работают, пытаются найти решение, но газон не в самом хорошем состоянии.



Все игроки знают, хорошее ли состояние газона или нет. Я знаю, что погодные условия здесь, в Англии, тяжёлые, но есть стадионы с хорошей травой. Не так давно мы играли в Лондоне с «Арсеналом», на «Энфилде» с «Ливерпулем», на «Олд Траффорд» с «МЮ», и везде газон был лучшего качества.



Мы играли в Будапеште в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и там газон был невероятен, будто красная ковровая дорожка. К сожалению, наш газон всё ещё не очень хорош», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Ближайший матч на стадионе «Этихад» «Ман Сити» проведёт 10 апреля. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» пройдёт в Будапеште на «Ференц Пушкаш Арене».

Хосеп Гвардиола во второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ