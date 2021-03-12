Каррагер: день, когда Клопп уйдет из «Ливерпуля», положит конец славной эпохе

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о возможном уходе Юргена Клоппа с поста наставника мерсисайдцев.



«Если Юрген Клопп уйдёт, то в кабинетах руководителей «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Эвертона» шампанское будет литься рекой. Они будут предвкушать возвращение того периода в истории «Ливерпуля», что был до прихода немца. Тогда команда в лучшем случае раз в пять лет играла в Лиге чемпионов.



Болельщики «Ливерпуля» отреагировали бы так же, как на уход Кенни Далглиша в 1991 году или Билла Шенкли в 1974 году. Подобные разговоры должны были усилиться после шестого домашнего поражения подряд, и я понимаю и поддерживаю критику в адрес нынешнего «Ливерпуля». Меня разочаровала реакция игроков, даже если принять во внимание отсутствие ключевых футболистов.



Без таких лидеров на поле, как Вирджил Ван Дейк, Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, обнаружилась удивительная хрупкость характера в непростые времена. Не принимайте это за утрату доверия или веры в Клоппа. День, когда он уйдёт из «Ливерпуля», положит конец славной эпохе.



Ни один из знакомых мне фанатов «Ливерпуля» не злится на Юргена. Болельщики очень хотят вернуться на «Энфилд», чтобы поблагодарить его за всё, что он сделал, и помочь ему пройти через этот трудный период как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности.



Никто другой не смог бы достичь того, что сделал Клопп с 2015 года. Он брал трофеи и налаживал связь с фанатами. По этой причине, как фанат «Ливерпуля», я не хочу видеть другого тренера во главе команды. Я включаю в этот список и Пепа Гвардиолу.



Чистые расходы Клоппа за время, проведённое в «Ливерпуле», – € 130 млн. Это гораздо меньше, чем у «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Арсенала» и даже «Эвертона» за этот период», – приводит слова Каррагера The Telegraph.



«Ливерпуль», набрав в 28 матчах 43 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

Каррагер – Джеррарду: я люблю тебя, мужик. Жду в «Ливерпуле» в следующем сезоне