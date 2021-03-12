Сульшер: аренда в «Вест Хэм» помогла Лингарду. Но у нас на его позиции играет Фернандеш

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 28-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» похвалил полузащитника Джесси Лингарда, арендованного «молотобойцами» как раз у манкунианцев.
«Аренда действительно сработала для Джесси, для Дэвида Мойеса и для нас как клуба. Мы знаем, что Лингард любит и умеет играть на позиции „десятки“, а у нас первым выбором на это место является Бруну Фернандеш.
Для меня не составляло труда дать Джесси Лингарду шанс проявить себя и снова поиграть в футбол. Он является действительно ярким футболистом для „Вест Хэма“. Наконец-то он пришёл в себя», — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.
Лингард перешёл в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно. За «молотобойцев» он провёл шесть матчей в английской Премьер-лиге, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Джесси Лингард не сможет помочь «Вест Хэму» в матче с«МЮ», так как по арендному соглашению он не может играть против клуба, которому он принадлежит.
Матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится в воскресенье, 14 марта. Начало — в 22:15 мск.
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