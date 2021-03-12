Гвардиола: Скотт Паркер моложе, и у него есть волосы. В этом споре я согласен на ничью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 28-го тура АПЛ с «Фулхэмом» поделился мнением о сопернике.
«С первого тура после возвращения в АПД «Фулхэм» играет невероятно хорошо. В английском футболе есть невероятно хорошие менеджеры, мистер Поттер в «Брайтон энд Хоув Альбион», Скотт Паркер в «Фулхэме». Это тренеры-новаторы, обладающие мужеством, чтобы играть в красивый футбол. Это мой пятый сезон в Англии, и я вижу качество в этих командах, высокие стандарты игры.
У кого чувство стиля лучше — у меня или у Скотта Паркера? Послушайте, он моложе, у него есть волосы, он определённо лучше меня. В этом споре я согласен на ничью», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 23:00 мск.
- 12 марта 2021
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