Гвардиола: Скотт Паркер моложе, и у него есть волосы. В этом споре я согласен на ничью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 28-го тура АПЛ с «Фулхэмом» поделился мнением о сопернике.



«С первого тура после возвращения в АПД «Фулхэм» играет невероятно хорошо. В английском футболе есть невероятно хорошие менеджеры, мистер Поттер в «Брайтон энд Хоув Альбион», Скотт Паркер в «Фулхэме». Это тренеры-новаторы, обладающие мужеством, чтобы играть в красивый футбол. Это мой пятый сезон в Англии, и я вижу качество в этих командах, высокие стандарты игры.



У кого чувство стиля лучше — у меня или у Скотта Паркера? Послушайте, он моложе, у него есть волосы, он определённо лучше меня. В этом споре я согласен на ничью», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.



Матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 23:00 мск.