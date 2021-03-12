Тренер «Риги» Сабитов: «Зенит», как «ПСЖ», покупает топовых игроков, чтобы пошуметь в ЛЧ

Тренер «Риги» Равиль Сабитов сравнил «Пари Сен-Жермен» с «Зенитом».
«С назначением Кумана дела у «Барселоны» идут не так, как хотелось бы её болельщикам, а «ПСЖ», наоборот, стал смотреться лучше при Почеттино. Парижскому клубу недавняя смена тренера пошла на пользу, команда встряхнулась.
По большому счёту «ПСЖ» можно условно сравнить с «Зенитом». В каком плане? «ПСЖ» может постоянно выигрывать чемпионат Франции без напряга и без ряда ведущих игроков. Звёзды мирового футбола собраны в этой команде не для внутреннего первенства, а чтобы пошуметь в Лиге чемпионов. И «Зенит» тоже покупает топовых игроков не для чемпионата России, для которого ему не нужно слишком сильно укомплектовываться. Но, в отличие от «ПСЖ», дошедшего прошлым летом до финала Лиги чемпионов, у «Зенита» в Европе ничего не клеится», — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».
- 12 марта 2021
-
23:32
-
23:22
-
23:17
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:40
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
20:59
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:15
-
20:07
-
19:57
-
19:49
-
19:41
-
19:29
-
19:02