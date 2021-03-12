Тренер «Риги» Сабитов: «Зенит», как «ПСЖ», покупает топовых игроков, чтобы пошуметь в ЛЧ

Тренер «Риги» Равиль Сабитов сравнил «Пари Сен-Жермен» с «Зенитом».

«С назначением Кумана дела у «Барселоны» идут не так, как хотелось бы её болельщикам, а «ПСЖ», наоборот, стал смотреться лучше при Почеттино. Парижскому клубу недавняя смена тренера пошла на пользу, команда встряхнулась.

По большому счёту «ПСЖ» можно условно сравнить с «Зенитом». В каком плане? «ПСЖ» может постоянно выигрывать чемпионат Франции без напряга и без ряда ведущих игроков. Звёзды мирового футбола собраны в этой команде не для внутреннего первенства, а чтобы пошуметь в Лиге чемпионов. И «Зенит» тоже покупает топовых игроков не для чемпионата России, для которого ему не нужно слишком сильно укомплектовываться. Но, в отличие от «ПСЖ», дошедшего прошлым летом до финала Лиги чемпионов, у «Зенита» в Европе ничего не клеится», — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».