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Отменённый гол Соу — в видеообзоре матча «Химки» — «Ростов»

Отменённый гол Соу — в видеообзоре матча «Химки» — «Ростов»
Футбол / РПЛ 0
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» переиграли «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 1:0.

На 49-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола Романа Тугарева. На 73-й минуте форвард «Ростова» Али Соу забил гол, однако комната VAR усмотрела у Соу положение вне игры. На 89-й минуте полузащитник «Химок» Александр Трошечкин был удалён после получения второй жёлтой карточки.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Андрей Болотенков и Антон Кобзев. Резервный рефери — Сергей Чебан (все — Москва).

«Химки», набрав 32 очка, занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (34) — на седьмой строчке.

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