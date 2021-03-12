Скандальный матч «Ювентус» — «Наполи» снова перенесли

Матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» перенесён во второй раз, сообщает пресс-служба Серии А. Встреча состоится 7 апреля.

Напомним, команды должны были сыграть 4 октября в Турине. «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе.



Юристы команды из Неаполя обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча. Тем не менее в Серии А заявили, что «Наполи» не убедил лигу в невозможности проведения встречи с «Ювентусом». Встреча состоялась, однако неаполитанцы на матч не прибыли. «Наполи» было засчитано техническое поражение, с команды сняли одно очко. Клуб подал апелляцию, и решение о наказании клуба было отменено. Переигровка должна была состояться 17 марта.