Переход Месси в «Манчестер Сити» оценивается как весьма вероятный
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему может перейти в «Манчестер Сити» по итогам сезона, сообщает ESPN.
Воссоединение аргентинца с главным тренером Хосепом Гвардиолой оценивается как весьма вероятное. Если Месси уйдёт из команды, на его позицию, скорее всего, могут приобрести форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти ранее ответил на вопрос о возможном трансфере Лионеля Месси.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
В «Интере» считают, что Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной»
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