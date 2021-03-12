Переход Месси в «Манчестер Сити» оценивается как весьма вероятный

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему может перейти в «Манчестер Сити» по итогам сезона, сообщает ESPN.

Воссоединение аргентинца с главным тренером Хосепом Гвардиолой оценивается как весьма вероятное. Если Месси уйдёт из команды, на его позицию, скорее всего, могут приобрести форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти ранее ответил на вопрос о возможном трансфере Лионеля Месси.



Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».