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Защитник «Ювентуса» Сандро рассказал о целях команды после вылета из Лиги чемпионов

Защитник «Ювентуса» Сандро рассказал о целях команды после вылета из Лиги чемпионов
Футбол / Италия 0
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Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро рассказал о задачах команды после вылета из Лиги чемпионов.

«Мы постараемся сделать всё возможное и будем работать, чтобы выиграть все матчи. Это была наша цель с начала сезона, и наш менталитет не изменился. Мы всегда нацелены на победу в Серии A. Впереди ещё много игр, и мы должны уметь выигрывать их все. Мы были разочарованы выбыванием из Лиги чемпионов, и самая большая ошибка заключалась в том, как мы подошли к матчу», — приводит слова Сандро Football Italia.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.

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