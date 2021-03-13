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Бруну Фернандеш – лучший игрок года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков

Бруну Фернандеш – лучший игрок года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков, сообщает пресс-служба организации.

Португальский игрок перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» зимой 2020 года. Действующий контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года, но предполагает опцию продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бруну Фернандеша в € 90 млн. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провёл во всех турнирах 42 матча, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (54) идёт на втором месте.

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