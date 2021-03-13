Кобелев: потеря Жиго существенна для «Спартака». Их пара с Джикией — сильнейшая в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Динамо» достаточно уверенно смотрится после возобновления сезона. В частности, в кубковом матче подопечные Сандро Шварца доминировали над принципиальным соперником. Но, судя по последней встрече с «Краснодаром», в «Спартаке» сделали правильные выводы из неудач — команда выглядела достаточно хорошо. Февральское противостояние никак не будет влиять на предстоящую игру. Во-первых, это московское дерби, во-вторых, совершенно другой турнир.
Многое зависит от погоды. Если пойдёт снег и состояние газона окажется не слишком хорошим, на поле будет больше борьбы и страсти, нежели вразумительных комбинаций. С нетерпением жду этого матча. Столичное дерби вполне можно назвать игрой на три результата.
Не могу судить о справедливости вердикта в отношении Жиго и Фомина, поскольку его принял уполномоченный орган. Но потеря Жиго существенна для «Спартака». Считаю, что дуэт центральных защитников Жиго — Георгий Джикия — сильнейший в РПЛ на данный момент. Помимо того, что француз хорошо играет в обороне, он опасен возле чужих ворот на стандартах. Его отсутствие скажется на игре «Спартака», — цитирует Кобелева RT.
- 13 марта 2021
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