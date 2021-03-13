«Химки» расторгли контракт с Исламбеком Куатом

«Химки» расторгли контракт с полузащитником Исламбеком Куатом по соглашению сторон, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Игрок выступал за красно-чёрных с сентября 2020 года и провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге.



Исламбек Куат подписал контракт с подмосковными «Химками» в сентябре прошлого года. 27-летний игрок из Казахстана пополнил ряды клуба на правах свободного агента, а соглашение было рассчитано до конца сезона-2020/2021. В «Химках» полузащитник выступал под 20-м номером.



Полузащитник стабильно вызывается в сборную Казахстана. Он провёл за национальную команду 38 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Куата в € 1,2 млн.

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