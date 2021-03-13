Агент Марио Фернандеса рассказал о характере травмы игрока

Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о характере травмы игрока. Футболист получил повреждение в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).



«Повреждение Марио не носит серьёзного характера. Будет готов к следующему матчу», — сказал Машадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, на 21-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив на голову бразильского футболиста. Игрок «армейцев» покинул поле на носилках. Вместо него вышел защитник Георгий Щенников. Позже стало известно, что Фернандеса увезли в больницу.



Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).

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