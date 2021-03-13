Парфёнов: концовка матча с ЦСКА вышла в нашем привычном жанре

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (2:1).



«Хотелось бы болельщиков и команду поздравить с этим результатом. Мы в первом тайме пропустили несколько острых атак от соперника, но это ЦСКА, они показали свой класс. Понравился второй гол. Концовка вышла в нашем привычном жанре. Хорошо, что ребята выдержали и достояли. Надо было просто сохранить результат», — цитирует Парфёнова «Матч ТВ».

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, успешно реализовавший пенальти. Через три минуты хавбек Александр Ломовицкий упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пантелеева. На 90-й минуте полузащитник Наир Тикнизян сократил отставание ЦСКА. Через одну минуту с поля был удалён хавбек тульской команды Валерий Громыко. Две минуты спустя красную карточку получил защитник «Арсенала» Александр Довбня.