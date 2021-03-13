«Бавария» победила в гостях «Вердер» и увеличила отрыв от «Лейпцига» до пяти очков

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» в гостях оказалась сильнее «Вердера» — 3:1.



Счёт в составе действующего чемпиона открыл на 22-й минуте Леон Горецка, пробив головой с линии вратарской после подачи углового. На 35-й минуте преимущество мюнхенцев удвоил Серж Гнабри с передачи Томаса Мюллера. Третий гол на 67-й минуте забил Роберт Левандовски после розыгрыша углового. Для поляка этот гол стал 32-м в нынешнем сезоне Бундеслиги.



«Вердер» ответил голом на 85-й минуте: в быстрой атаке Милот Рашица нанёс удар, Мануэль Нойер отбил мяч перед собой, а Никлас Фуллкруг добил мяч в сетку.



«Бавария» набрала 58 очков, увеличив отрыв от идущего вторым «Лейпцига» до пяти очков. Завтра «Лейпциг» примет дома «Айнтрахт» (Франкфурт).