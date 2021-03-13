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«Бавария» победила в гостях «Вердер» и увеличила отрыв от «Лейпцига» до пяти очков

«Бавария» победила в гостях «Вердер» и увеличила отрыв от «Лейпцига» до пяти очков
Футбол / Германия 0

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» в гостях оказалась сильнее «Вердера» — 3:1.

Счёт в составе действующего чемпиона открыл на 22-й минуте Леон Горецка, пробив головой с линии вратарской после подачи углового. На 35-й минуте преимущество мюнхенцев удвоил Серж Гнабри с передачи Томаса Мюллера. Третий гол на 67-й минуте забил Роберт Левандовски после розыгрыша углового. Для поляка этот гол стал 32-м в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Вердер» ответил голом на 85-й минуте: в быстрой атаке Милот Рашица нанёс удар, Мануэль Нойер отбил мяч перед собой, а Никлас Фуллкруг добил мяч в сетку.

«Бавария» набрала 58 очков, увеличив отрыв от идущего вторым «Лейпцига» до пяти очков. Завтра «Лейпциг» примет дома «Айнтрахт» (Франкфурт).

Германия - Бундеслига. 25-й тур
13 марта 2021, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Горецка – 22'   0:2 Гнабри – 35'   0:3 Левандовски – 67'   1:3 Фуллкруг – 85'
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