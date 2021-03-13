«Бавария» победила в гостях «Вердер» и увеличила отрыв от «Лейпцига» до пяти очков
В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» в гостях оказалась сильнее «Вердера» — 3:1.
Счёт в составе действующего чемпиона открыл на 22-й минуте Леон Горецка, пробив головой с линии вратарской после подачи углового. На 35-й минуте преимущество мюнхенцев удвоил Серж Гнабри с передачи Томаса Мюллера. Третий гол на 67-й минуте забил Роберт Левандовски после розыгрыша углового. Для поляка этот гол стал 32-м в нынешнем сезоне Бундеслиги.
«Вердер» ответил голом на 85-й минуте: в быстрой атаке Милот Рашица нанёс удар, Мануэль Нойер отбил мяч перед собой, а Никлас Фуллкруг добил мяч в сетку.
«Бавария» набрала 58 очков, увеличив отрыв от идущего вторым «Лейпцига» до пяти очков. Завтра «Лейпциг» примет дома «Айнтрахт» (Франкфурт).
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
20:55
-
20:48
-
20:47
-
20:44
-
20:27
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:37
-
19:34
-
19:24
-
19:24
-
19:19
-
19:14
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:49
-
17:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам