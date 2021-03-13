Хинкель высказался о травмах Ларссона и Мозеса

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель ответил на вопросы о травмах Виктора Мозеса и Джордана Ларссона в матче с «Динамо» (2:1).



«Джордана пока не видел после игры. Не знаю, что там у него. Мозес сказал, что был удар в колено, но говорит, что по ощущениям там не должно быть ничего серьёзного.

Схема в четыре защитника жива. Думали и перед сегодняшним матчем о ней. Она остается у нас в багаже. Возможно, вы ещё её увидите в деле», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.



«Спартак» в 22 матчах набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.