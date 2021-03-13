Шварц — о поражении от «Спартака»: была равная игра с равными шансами на успех

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру своей команды в матче против «Спартака» (1:2).
«Интенсивная и боевая игра. У нас было много хороших отрезков, бились до конца. Были хорошие моменты, чтобы сыграть 2:2. Считаю, были достойны ничьей. Ребята неплохо себя проявили сегодня.
В первом тайме мы тоже имели подходы. Не хватало точности в завершении. Хорошо выходили из обороны в атаку. Равная игра с равными шансами на успех.
Вплоть до конца четверга думали, что Даниил Фомин не сможет сыграть из-за дисквалификации, но получили хорошую новость. В пятницу уже встраивали его в нашу схему. С точки зрения того, как мы подходили к матчу, не думаю, что это сыграло решающую роль.
У Захаряна сегодня первое дерби. Доволен качеством его игры. Он продолжает упорно работать, проявляет себя с лучших сторон. Ему всего 17 лет, у него всё впереди», — сказал Шварц после матча.
- 13 марта 2021
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